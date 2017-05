Solo 24 de 60 cámaras de videovigilancia funcionan en la ciudad

La cobertura de videovigilancia para la seguridad de los quetzaltecos ed cada vez menos, debido a que el sistema sigue con averías. La gobernadora, Claudia Ávila, dijo de 60 instaladas en 2011 solo funcionan 24 ahora. La funcionaria explicó que el dinero para comprar el equipo restante, y las diez cámaras que adquirió el año pasado, aún no ha sido asignado. "Aún no tenemos el dinero. Esperamos autorizaciones y permisos para la compra del equipo", informó. Sectores como la 4a calle y 14 avenida de la zona 1 no tiene cobertura de las cámaras, en la actualidad se ha reportado más casos de robo de baterías y objetos de vehículos en este sector.