Sepultan en San Carlos Sija a Vidalia y sus hijas

Por Raúl Barreno Castillo para Stereo 100 Noticias.Familiares, amigos y población del norteño municipio de San Carlos Sija acompañaron ayer el funeral de Vidalia Vitalina Vicente Mazariegos, de 26 años y sus hijas de 4 años y 36 semanas de gestación, quienes fueron sepultadas en el cementerio general local. "Una de ellas no logró ver nunca la luz del sol, Paolita ha dejado sus juguetes en algún lugar de la casa y Vidalia está siendo extrañada aún por muchos que no le conocieron, pero fueron conmovidos por su historia", cita la página de Facebook San Carlos Sija.Vicente Mazariegos fue hallada muerta hace tres días en su casa en el barrio "Buen Mozo", de ese municipio. El Ministrerio Público (MP) reveló que en la habitación había encontrado frascos de supuestas medicinas. El informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses reveló que madre e hijas habían muerto intoxicadas por una sustancia desconocida hasta ahora.La hipótesis es que Vicente mató primero a su hija Paola, y luego se suicidó. El MP investiga este extremo. En la escena las autoridades hallaron un escrito con un mensaje que alertaba que "cometía la acción para no ser la vergüenza de la iglesia y no causarle problemas a un pastor".Podría interesarleFotos cortesía www.facebook.com/sancarlossijalive?fref=ts