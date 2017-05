Santa Antonieta lucha por su vida

Una bala perdida le ha cambiado la vida a Santa Antonieta de León a sus ocho años. El sábado jugaba en el patio de su casa en la aldea Urbina, Cantel, cerca de la granja penal, y hoy, lucha por su vida en el intensivo del Hospital Regional de Occidente (HRO). Sus compañeros del tercero primaria en la escuela de Llanos de Urbina la extrañan, al igual que su mamá, Secundina De León Morales, quien la describe como una niña alegre y juguetona. Su única hija. A la que quiere ver de nuevo sana y totalmente recuperada. Tiene alojada una bala en su cuerpo. El director del HRO, Giovanni Ortega, explica que el artefacto está en una vértebra, cerca de la columna. "El artefacto está ahí y no ocasiona problemas por ahora. La niña está en una situación complicada, de pronóstico reservado", explica Ortega. Agrega: "Muchas veces es más difícil sacar la bala por la inestabilidad de la paciente que puede seguir sangrando. Por ahora , se considera que no es necesario y no urge hacer esto". El galeno añadió que el proyectil está alojado entre la vértebra, pero no causa ningún daño a nivel medular. Por ahora un grupo de médicos del HRO estabilizan a la niña de ocho años. Le han practicado diversos exámenes para cerciorarse que no tiene otras complicaciones. "Hoy solicitaremos que le hagan una tomografía de control a nivel cervical para verificar si se movió el artefacto", dice Ortega. Añadió que también le practicarán una tomografía cerebral porque presenta signos de un edema. Una bala perdida, que hasta ahora se cree pudo haber sido de un disparo al aire en la granja penal de Cantel, tiene a Santa Antonieta en plena lucha por su vida.