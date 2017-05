Recogen firmas para que Muni de Xela no acepte deuda con el INDE

Por Redacción Stereo 100 Noticias, con información de Jefry Sarat.Quetzaltenango. El movimiento ciudadano "Acciona Xela" comenzó este mediodía a recoger firmas de quetzaltecos y ciudadanos que residan en el municipio con el objetivo de lograr que la Municipalidad no acepte la deuda de Q1 mil 300 millones que supuestamente tiene la Empresa Eléctrica Municipal Quetzalteca (EEMQ) con el Instituto Nacional de Electrificación (INDE)."Es una iniciativa ciudadana que tiene el interés de velar por el desarrollo en Quetzaltenango. Nos estamos oponiendo a que el alcalde reconozca una deuda inescrupulosa", dijo Ignacio Sánchez representante de Acciona Xela. Sánchez agregó que esta es la la primera fase de esta campaña que conlleva la socialización del problema y la recolección de firmas para que la población sepa cuál es la situación real con el INDE.Este movimiento ciudadano está conformado por el Movimiento Cívico Nacional, Visión Legislativa y la Comisión Municipal por la Transparencia.Durante años el INDE le ha cobrado a la EEMQ una deuda que no está legalmente firmada por ambas partes, y la comuna quetzalteca ha hecho valer un contrato que firmaron en 1978. El problema se dilucida aún en los tribunales. El INDE ha amenazado con no vender más energía a Xela, no obstante, expertos aseguran que esta sería una medida ilegal.