PMTQ sin plan para evitar accidentes en ingreso a Xela

Tras el accidente de tránsito protagonizado por un taxi y un bus urbano esta mañana, que dejó como saldo tres personas heridas en la zona 9 de Xela, la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango, (PMTQ), confirmó que no tiene planes para evitar este tipo de percances. El oficial, Alexander López, dijo que el retorno que hay antes de llegar a la 37 avenida ha provocado varios accidentes y es que muchos pilotos viran en U en forma imprudente y no usan la rotonda de la Licorera, como debería de ser. “Es necesario cerrar este retorno”, dijo, sin embargo, fue claro en mencionar que no se tienen planes para controlar el tráfico y que los pilotos no realicen este tipo de maniobras. “Hemos tenido denuncias y accidentes constantes en este punto”, confirmo el oficial. Agregó que han solicitado que se abriera un ingreso en el Hospital Regional de Occidente, pero esta acción no ha llevado a cabo.