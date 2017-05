No cesan cortes de energía eléctrica en Xela

Este martes vecinos de las zonas 3 y 9 reportaron diferentes cortes de energía eléctrica que comenzaron desde las 7:30 horas y en algunos sectores se prolongó por más de tres horas. El director técnico de la Empresa Eléctrica Municipal Quetzalteca (EEMQ), Victor Grajeda, refirió que hacen cambios de cortacircuitos en la zona 9, lo que pudo causar los problemas en esa zona. Grajeda agregó que no está en Xela por ahora, sino en la capital por capacitaciones para su cargo, pero que las cuadrillas de emergencia trabajan. Autoridades dijeron que uno de los problemas que afectan a la población es que cuentan con planificación ante el crecimiento de la red eléctrica y que los ramales no los han dividido por áreas. “Cuando existe un problema en un transformador afecta a todo un ramal con más de 10 mil usuarios”, argumentó Grajeda. La EEMQ no cuenta con registros específicos de control de los cortes de energía en la ciudad. Solo poseen un informe escrito por día, de los trabajos llevan a cabo. “La red eléctrica está depredada, desordenada y lo que más se necesita es tiempo, por eso estamos implementando un nuevo sistema para levantar los ramales”, indicó Grajeda. Según la información técnica, son dos ramales de seis los que dan más problema en la ciudad y esto genera pérdidas millonarias para la comuna altense.