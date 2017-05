Niña de ocho años víctima de bala perdida en Cantel

Santa Antonieta de León, de ocho años, fue lesionada supuestamente por una bala perdida en la aldea Urbina, Cantel, cerca de la granja penal. El hecho ocurrió el sábado por la mañana. Bomberos Municipales de Salcajá la trasladaron al Hospital Regional de Occidente donde lucha por su vida. La niña fue impactada por la bala perdida cuando jugaba en el patio de su casa. La bala le entró por el cuello y le dañó un pulmón según refiere el informe del fiscal de turno de la Unidad de Hospitales del Ministerio Público (MP). De acuerdo con la versión de la madre Estela Secundina de León Morales, la menor jugaba en el patio y fue encontrada tirada en el suelo con manchas de sangre. “Yo pastoreaba a mis animales cuando mi sobrino me informó", dijo. De León Morales refirió que la niña es su única hija. El MP de la Unidad de Hospitales tomó la declaración de los familiares y luego coordinaron con el personal de recolección de evidencias quienes inspeccionaron la vivienda, pero no se hallaron mayores indicios. Según el MP la bala aún no ha podido extraerse debido a que la intervención quirúrgica es bastante complicada, sin embargo, esperan el procedimiento para obtener la misma y así realizar un análisis y establecer la procedencia. La vivienda se encuentra cerca de la granja penal de Cantel y no se descarta que la bala que hirió a la niña pudo provenir de este centro penal, sin embargo, este extremo no ha sido confirmado.