Murió el exdictador panameño Manuel Antonio Noriega

Apestado en su país, condenado por la justicia y después de pasar casi tres décadas en distintas prisiones. Así ha sido el final del exdictador, protagonista de la invasión de EE.UU. a Panamá. Solo le salvó de morir en la cárcel el tumor cerebral que le obligó a ser tratado las últimas semanas de vida en un hospital de Ciudad de Panamá. La vida de Noriega -quien se hallaba recluido en un hospital desde marzo tras operarse de un tumor cerebral- fue una permanente fuga hacia adelante. Considerado, pudo relacionarse simultáneamente con el capo colombiano Pablo Escobar, el líder cubano Fidel Castro y con múltiples servicios de inteligencia. En medio de esa carrera hubo opositores asesinados, dudosas fortunas, condenas por narcotráfico, una invasión militar y denuncias de traiciones a repetición. Nacido en la capital panameña en 1934 en el seno de una familia humilde, Noriegay llegó a dirigir Panamá con mano de hierro entreTras participar en 1968 en, su ascenso se volvió meteórico cuando, un año después, el histórico gobernante de Panamá, el general Omar Torrijos, lo puso. Se sospecha que fue en esa época que, quien afianzó su poder tras la muerte de Torrijos en 1981 en un misterioso accidente aéreo. En 1983 accedió a la comandancia de la extinta Guardia Nacional y comenzó suEran las épocas de gloria, donde vivía con su esposa Felicidad y sus tres hijas (Sandra, Lorena y Thays) en una fastuosa mansión que incluía un minizoológico, casino privado y salón de baile. En un contexto de guerras civiles en Centroamérica,, como le llamaban sus opositores por las abundantes marcas que le dejó el acné, jugó en varios frentes para mantenerse en el poder.Pero todo iba a cambiar y, de aliado fiel de Estados Unidos, pasó a ser un enemigo vinculado al narcotráfico, tras la llegada a la Casa Blanca de(1989-92), exdirector de la CIA. En 1986, una filtración de la inteligencia estadounidense llevó al diario The New York Times a señalar el papel de Noriega en el asesinato, en 1985, del opositor, cuyo cadáver fue hallado decapitado. Pero Noriega: "Bajo el nombre de Dios, no tuve nada que ver con la muerte de ninguna de estas personas. Siempre hubo una conspiración permanente contra mí, pero estoy aquí de frente, sin cobardía", dijo. El coronel Roberto Díaz Herrera, ex jefe del Estado Mayor panameño y segundo del régimen, lo acusó de"Noriega deja una mancha oscura. Es muy difícil hablar bien de él. Fue victimario de mucha gente, pero también fue víctima de la CIA", dijo Díaz Herrera a la AFP. Esas acusacioneslo que hizo que Estados Unidos le exigiera abandonar el poder, a lo que el general se negó machete en mano.El 20 de diciembre de 1989, en la llamada, tropas estadounidenses invadieron Panamá para capturarlo, provocando la muerte de miles de civiles en la que ha sido la última operación de ese tipo de Washington en América Latina. Trasen la Nunciatura y bajo el estruendo de música rock que no soportaba, se rindió el 3 de enero de 1990 y fue llevado prisionero a Estados Unidos, donde recibióPosteriormentedonde fue condenado a siete años por blanquear 3 millones de dólares en bancos franceses para el Cártel de Medellín. Noriega. Llegó en silla de ruedas, avejentado, enfermo y "sin odios ni rencores", según dijo, para purgar tres condenas de 20 años cada una por desaparición de opositores. Pese a haber pedido perdón y haber sufrido varios derrames cerebrales, complicaciones pulmonares, cáncer de próstata y depresión, las autoridades panameñas siempre le negaron la posibilidad de cumplir sus condenas en casa.Noriega había sidoen el hospital público Santo Tomás de la capital panameña, pero después de la cirugía tuvo un sangrado cerebral, por lo que volvió a ser intervenido. Tras dos operaciones en ocho horas quedó en estado crítico, del que ya no saldría. Noriega había salido temporalmente el 28 de enero de la prisión El Renacer, a orillas del Canal de Panamá, donde cumplía condenas por desapariciones y asesinatos, para operarse. Según había dicho su médico personal, el tumor había "tenido un crecimiento no esperado", lo que aceleró la npara evitar daños al sistema cerebral pese alto riesgo. Sus familiares habían solicitado en varias ocasiones que se le concedierapor haber sufrido varios derrames cerebrales, complicaciones pulmonares, cáncer de próstata y depresión, pero todas las peticiones fueron rechazadas. En su paíspor la desaparición y asesinato en 1985 del opositor Hugo Spadafora; del militar Moisés Giroldi, muerto tras rebelarse contra él en 1989; y por la llamada masacre de Albrook, en la que varios militares murieron después de sublevarse ese último año.