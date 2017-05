Un muerto y 23 heridos en Times Square

Información La Voz de América.

Una persona murió y 23 resultaron heridas cuando un automóvil se desplazó a alta velocidad contra peatones en Times Square, Nueva York, informó el alcalde de la ciudad, Bill De Blasio. En principio, el hecho ha sido calificado como un accidente, dijo DeBlasio, señalando que "no hay indicación de que esto fue un acto de terrorismo". Sin embargo, aclaró que se continúa investigando. El Alcalde de Nueva York, también informó que la única fatalidad registrada es una joven de 18 años, cuya identificación no dio a conocer. DeBlasio indicó que por ahora no se darán detalles sobre identificación u origen de los heridos. Las 23 personas lesionadas han sido trasladadas a diferentes hospitales, cuatro están en condición crítica, otras tres tienen heridas graves pero no críticas y 15 tienen lesiones menos severas, informó el Comisionado de Bomberos de Nueva York, Daniel Nigro. Las heridas van desde lesiones traumáticas, a múltiples fracturas y múltiples traumas, indicó Nigro. El Comisionado de Policía de Nueva York, James O'Neill informó que el conductor del vehículo, Richard Rojas de 26 años, residente del Bronx, fue detenido en el lugar del incidente. Rojas es un ciudadano estadounidense, que sirvió en la Armada y tiene al menos tres antecedentes penales, de los cuales dos son por manejar en estado de ebriedad, señaló O'Neill. El vehículo que el hombre conducía es un Honda Accord 2009, y el incidente ocurrió a las 11:55 de la mañana, hora local, informó el Comisionado de Policía. Las autoridades elogiaron la rápida respuesta de los servicios de emergencia que permitió ayudar a los heridos y detener a Rojas. El área del incidente continúa cerrada. Informes de testigos indican que el vehículo se dirigía en sentido contrario al tráfico. El presidente Donald Trump ha sido informado del incidente y continuará recibiendo actualizaciones, de acuerdo con el secretario de Prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer.