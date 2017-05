Liberan ingreso a la emergencia del HRO

Personal de mantenimiento del Hospital Regional de Occidente (HRO) retiró el sábado adoquines, cartones y ponchos que usan familiares de pacientes mientras esperan. Algunos de los objetos que retiraron, las familias los usan para dormir y sentarse a la espera de información de sus pacientes. De acuerdo con las autoridades hicieron esto porque obstruyen el paso de las unidades de emergencia. El jefe de intendencia del HRO, Carlos Puac, afirmó que era necesario liberar el paso no solo para el ingreso de ambulancias, sino para desinfectar el área. La queja de las personas que esperan en este lugar es que el HRO no cuenta con sala de espera. El jefe de intendencia dijo que la sala de espera la inhabilitaron para abrir otro espacio de encamamiento. “Hay áreas como el antiguo Comedor Seguro donde las personas pueden pernoctar”, dijo. Juan Navarro, originario de Totonicapán, quien esperaba información sobre su esposa que había a dado a luz, explicó que esperó toda la noche por información, pero nadie se la proporcionó, y por eso esperó en la puerta. “Deberían de ser más conscientes y tener un espacio donde estar mientras brindan información”, dijo. Otro caso es el de María Chen, que viajó desde Rabinal Baja Verapaz porque su hijo está internado. “Uno viaja desde muy lejos para que le den información y esta vez nos quitaron de la puerta. Deberían de tener un espacio donde uno pueda dormir y estar a la espera de información de los familiares”, expresó. El director del HRO, Giovanni Ortega, aseguró que los familiares que esperan afuera no deberían de estar allí, porque la autorización es que una persona pueda acompañar a los pacientes.