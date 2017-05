Incremento en recolección de basura genera desacuerdo

. La Asociación del Centro Comercial de la zona 1 de Xela colocó afiches en los que piden a los arrendatarios no pagar el incremento al servicio de recolección de basura, cuando este sea cargado al recibo. El comerciante Rolando Chum propietario de un negocio, explicó que el incremento es demasiado alto, además que la contaminación en el sector es demasiada por la cantidad de desechos que salen del centro comercial. Otra de las arrendatarias Miriam Calel, refirió que no ven positivo este incremento porque "no todos los comercios generan la misma cantidad de basura", además denuncia que vecinos del sector dejan más basura que otros negocios. En sesión de concejo, la comisión de Ambiente de la comuna Altense, explicó que denunciarán esta acción en el Juzgado de Asuntos Municipales, por incitar a los comerciantes a no realizar el pago correspondiente por el servicio, según lo indicó la concejal segundo, Mirta García.