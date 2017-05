Incendio destruye casa en zona 1 de Xela

Por Redacción Stereo 100 con información de Erick ColopQuetzaltenango. Un incendio destruyó esta noche una vivienda en la 5a. calle y 4a avenida de la zona 1. La casa era propiedad de Ana Dominga Pérez Díaz, de 75 años, quien vivía sola en el inmueble. No estaba en el lugar al momento del siniestro.El incendio comenzó por un corto circuito en un dormitorio. Este ambiente se destruyó por completo. Las pérdidas las calculan en Q.125 mil. Vecinos afirman que justo antes del incidente hubo un corte de energía eléctrica en el sector.Bomberos Voluntarios tardaron unos 40 minutos en controlar el fuego y tuvieron que quebrar puertas para ingresar a la propiedad, porque Pérez no se estaba en casa. Vecinos ayudaron para que el incendio no se propagara a otras viviendas del sector.Este viernes en Quetzaltenango también se reportó un transformador en llamas en la 8a calle y 9a avenida zona 1, aunque de este último caso, de momento no se tiene conocimiento de daños a propiedad privada.