Inacif confirma que madre e hija murieron intoxicadas

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó queVidalia Vitalina Vicente Mazariegos, de 25 años, y su hija de 4, murieron intoxicadas por sustancia no determinada aún. Las primeras investigaciones revelan que Vicente Mazariegos mató a su hija Paola Floricenda Mazariegos Vicente y luego se suicidó. Vicente Mazariegos estaba embarazada y en los próximos días daría a luz. El Ministerio Público investiga el hecho. Las autoridades creen que ambas tomaron una sustancia tóxica que hasta ahora no han determinado qué es. El MP reveló que en la escena del crimen hallaron una hoja de un cuaderno en la que dejó escrito un mensaje que decía: “Me quito la vida porque no quiero ser la vergüenza de la iglesia y no quiero provocar más problemas al pastor". El esposo de la joven mujer, y padre de Paola Floricenda, Ceferino Mazariegos, dijo que el próximo 25 de mayo cumpliría 5 años y había planeado llevarla a la playa para celebrarlo. Hoy, en medio del dolor, recibió los cuerpos de ambas afuera de la morgue del Inacif. Mazariegos refirió que aún no puede creer qué ocurrió y agregó que ninguno pudo darle razón de qué había ocurrido y solo sabe que su esposa envenenó a la niña. “No sabía que estaba embarazada y tampoco sé por qué lo hizo”, afirmó. El esposo de la víctima dijo que notó extraña a Vicente Mazariegos las pocas veces que habló con ella, ya que tenían tres años de no vivir juntos. “Hablaba con ella por mi hija, pero ya casi no platicamos de otros temas”, explicó. La última vez que se comunicó con su hija fue en diciembre y esperaba su cumpleaños para llevarla a la playa.