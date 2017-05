Fue un malentendido

Por Redacción Stereo 100 con información de Erick ColopQuetzaltenango. Un hombre, hasta el momento no identificado, fue vapuleado esta mañana en la 10a. avenida y 8a. calle de la zona 1. Vecinos y comerciantes creían que se trataba de un extorsionista.Pero el sujeto no fue consignado, fue liberado minutos después del incidente, pues se comprobó que el mensaje que entregaba no era de extorsión. El mensaje, era un anónimo dirigido al dueño de la tienda advirtiéndole de la relación amorosa de su hija.El hombre vapuleado le contó a la PNC que recibió Q.10.00 para trasladar el mensaje con temas de amoríos y no de extorsión al dueño de la tienda.Fue liberado porque el dueño de la tienda decidió no denunciarlo.