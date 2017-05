Fallas mecánicas provocaron accidentes viales esta semana

Los accidentes de tránsito se han convertido en una de las causas más importantes de mortalidad en el país. Uno de los motivos más comunes han sido los desperfectos mecánicos. Según datos de cuerpos de socorro esta semana en Xela, y municipios aledaños, han ocurrido el número más alto de accidentes de tránsito, que ha dejado a 18 personas heridas en seis hechos de tránsito. El oficial Ciro Camey, jefe de la Quinta Compañía de Bomberos Voluntarios, refirió que se han elevado las estadísticas de accidentes viales por problemas en vehículos. “Estos no son reparados o chequeados por los propietarios”, aseveró. Tal el caso en particular ocurrido el pasado lunes donde seis personas resultaron lesionadas luego que un camión colisionara a varios vehículos. Se conoce que los frenos no funcionaron y esto provocó el choque colectivo. Otro caso similar ocurrió este viernes en la Autopista Los Altos donde por el problema con un neumático de una camioneta agrícola provocó que este colisionara contra otros dos vehículos. Hay otros factores detalló Camey como el clima y también el alto número de vehículos que circulan en la ciudad, sin dejar atrás, la imprudencia de pilotos como lo ocurrido en Zunil donde un mototaxi fue arrollado por un bus y en San Juan Ostuncalco donde un vehículo cayó sobre el techo de una casa.