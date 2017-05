Energuate le corta energía eléctrica a Inebi Salcajá

Por Redacción Stereo 100 NoticiasQuetzaltenango. El Instituto Nacional de Educación Básica Con Orientación Industrial de Salcajá (Inebi-Salcajá) denunció esta mañana en su cuenta de Facebook que la empresa Energuate les suspendió el servicio de energía eléctrica por "falta de pago".Las autoridades de este establecimiento público escribieron: “Lamentamos estas acciones que van en contra de la población educativa, pero lamentamos más la irresponsabilidad del Ministerio de Educación”.Según las autoridades “gracias a ellos nos quedaremos sin clases de tecnología, sin agua (trabajan con bomba propia) y muchas actividades programadas en beneficio de nuestros estudiantes”.Le exigieron al gobierno de Guatemala y el presidente Jimmy Morales que haga algo al respecto. “Ojalá que así como exigen días de trabajo ustedes cumplan con sus obligaciones de pagar el servicio de energía eléctrica”, puntualizaron.Se trató de conocer la postura de autoridades de la Dirección Departamental de Educación, pero hasta el cierre de esta nota no respondieron a las llamadas.El vocero de DIDEDUC asegura que DEOCSA no ha entregado las facturas desde hace dos meses para que se haga efectivo el pago y que por eso no se ha cancelado.