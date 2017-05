Édificio de maternindad tiene 14 defectos

Quetzaltenango. Autoridades del Hospital Regional de Occidente (HRO), de la comisión de salud de la Municipalidad de Quetzaltenango y representantes del Observatorio de Salud Reproductiva (Osar) inspecciaron al área donde funcionará la maternidad de este centro asistencial.

Constataron que no funciona aún porque tiene 14 defectos de construcción. Por ejemplo, aseguran, tiene ventanas donde no debería haberlas y las esquinas de las paredes no son redondas para la movilización de camillas, entre otras.

El jefe de ginecología y obstetricia del HRO, Willian Arreaga, dijo que es una obra de más de Q2.8 millones que está tirada, mientras más mujeres embarazadas pasan penas mientras las atienden en áreas que ya no se dan abasto. "Una empresa, en un principio, había elaborado los planos, pero antes de que comenzara la edificación, sin consultar, cambiaron de constructora y los planos", añadió Arreaga.