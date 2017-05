Denuncian asaltos en ruta de Xela a La Esperanza

Pilotos que prestan servicio de la ruta de Xela al municipio de La Esperanza aseguran que son víctimas de asaltos y robos por un grupo de adolescentes. Los pilotos denuncian que no solo ellos son víctimas sino también pasajeros. Han identificado a los supuestos asaltantes como el Kevin, el Cevichero, el Fósforo y el Pescado. “Cuando son las 6 de la tarde los menores abordan los buses en uno de los sectores de la ruta y bajo amenazas nos despojan del dinero del día y en ocasiones también a los pasajeros”, detalló un piloto que no reveló su nombre por temor. Han denunciado los hechos a las autoridades, pero existen amenazas de los menores. “En una oportunidad salieron en las noticias”, dijo el piloto, pero agregó "al poco tiempo salieron libres". El piloto pidió apoyo ya que no pueden seguir con esta situación y es complicado trabajar. "Muchas veces ya no pueden cumplir con la cuota”, explicó Las autoridades hasta ahora no les han dado respuesta sobre su denuncia.