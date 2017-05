Declaran sin lugar antejuicio contra alcalde de Cabricán

La Sala Quinta de Apelaciones no dio trámite al antejuicio en contra del alcalde de Cabricán, Jayro López, quien era señalado de despedir en forma injustificada a un empleado. La acusación del denuciante, Guatavo Pérez Sales, el uno de agosto de 2016 el acalde Lopez lo llamó a la sala de reuniones del concejo y acá lo acusaron de darle información al dueño de una página de Facebook que criticaba las acciones de la comuna. Ese día tenían lista su renuncia y por presiones la firmó. La resolución de la Sala no dio con lugar al antejuicio y argumentó que no se presentaron medios suficientes para creer que se cometió alguna falta o delito. El denunciante refirió que han llegado a un acuerdo con el alcalde por lo que le pagaran sus prestaciones y desistirá del proceso legal.