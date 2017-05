Cuatro heridos por accidente al HRO la mañana de este sábado

Totonicapán

San Mateo

Cuatro heridos por dos accidentes de tránsito por separado, ingresaron la mañana de este sábado a la emergencia del Hospital Regional de Occidente.Terecina Martínez 39 años e Ingrid Mayorga de 37 fueron trasladadas por los Bomberos Voluntarios de Totonicapán al Hospital Regional de Occidente luego de que al vehículo en el que se conducían le estallara una llanta y cayera a un barranco de aproximadamente 50 metros, en el kilómetro 185 ruta interamericana, jurisdicción de San Francisco el Alto, Totonicapán, las damas que viajaban desde Huehuetenango se encuentran estables, con fracturas en cuello y brazos.Minutos más tarde, se reportó un accidente en la entrada al municipio de San Mateo, Quetzaltenango, el vehículo tipo pick up con las placas de circulación P 160 BYU y el microbus C 858 BKQ, en este accidente los Bomberos Voluntarios asistieron a tres personas en el lugar, dos de ellas necesitaron ser trasladadas al Hospital Regional de Occidente, fueron Yesin Pérez de 17 años y Juan José Pérez de 41 piloto del pick up, ambos se encuentran estables. En el lugar por crisis nerviosa los elementos del casco negro atendieron a Felipe Pérez de 16 años.La PNC no ubicó en el lugar al piloto de la unidad de transporte colectivo.