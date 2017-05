Conductora no respeta alto y provoca accidente vial

No obedecer la indicación vial, provocó un percance vial entre un vehículo liviano y un bus extraurbano en la 22 avenida y 7ª calle de la zona 3 de Xela. La conductora Marta Rebeca Ramírez Jaz, de 20 años, de un Mazda tres 839FGN, fue la supuesta responsable de ocasionar un accidente vial en el cruce de la avenida, ya que momentos antes no se detuvo ante un señalamiento de alto y al cruzar colisionó contra el bus extraurbano Chinita 028BNR con ruta a San Francisco el Alto. El vehículo donde viajaba Ramírez Jaz, quedó totalmente destruido en la parte frontal. Bomberos Voluntarios que atendieron la emergencia socorrieron a la conductora, sin embargo, mencionaron que no era necesario su traslado a un centro asistencial. Ramírez Jaz se responsabilizó del hecho.