Capacitan a médicos para atender a epilépticos

Médicos de diferentes clínicas y del Hospital Regional de Occidente (HRO) fueron capacitados en un curso nacional de epilepsia. Este lo impartieron especialistas colombianos y guatemaltecos cuyo objetivo es ofrecer una mejor atención a los pacientes que padecen esta enfermedad. El coordinador de la actividad del Instituto Guatemalteco de Epilepsia, Hugo Gálvez, dijo la idea es darles herramientas a los médicos para que presten una mejor atención. Según el experto, los pacientes con epilepsia han aumentado y por esto los médicos deben prepararse. "Lastimosamente en las universidades no se aborda una cátedra específica sobre este tema, pero no sólo en Guatemala si no en el mundo entero", añadió.