Camión arrolla a cuatro vehículos en Cuesta Blanca

. Un camión que transportaba material de construcción colisionó con cuatro vehículos la mañana de este lunes en la Cuesta Blanca en el límite de la zona 2 y 3, informaron Bomberos Voluntarios de la Quinta Compañía. Extraoficialmente se comunicó que al camión se le averió el sistema frenos. Del choque resultaron con lesiones menores alrededor de seis personas. En el lugar hay socorristas de la Quinta Compañía y agentes de la Policía Nacional Civil. Según el socorrista Ciro Camey el camión rojo 844BGN posiblemente se quedó sin frenos y colisionó con otros cuatro vehículos 867FGY, particular 005BVV, camioneta particular 207FMD. Se conoce que un cuarto vehículo huyó del lugar. Personas que observaron el evento argumentaron que el camión arrastró por varios metros los vehículos hasta que logró parar en el carril central. Hasta el momento no se conoce del paradero del piloto del camión. Se evalúa si las personas necesitan traslado al Hospital Regional de Occidente.