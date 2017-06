Buscan evitar problemas durante invierno

Este miércoles vecinos de Choqui Alto de la zona 6 de Xela, iniciaron la construcción de una acera cerca de una parada de buses en el sector, previo a que inicie la época de lluvia en la ciudad. La vecina y ex alcaldesa comunitaria, Nohemí Xicará, refirió que para la época de lluvia el paso peatonal en el sector es complicado ya que el agua se estanca en el lugar y los vecinos no pueden caminar o bajar de los buses. Xicará, expresó que el proyecto se lleva a cabo con ayuda de los vecinos del lugar, “algunos colaboran con el material y otros con mano de obra”, aseguró. Vecinos relatan que en años anteriores solicitaron a la Municipalidad de Quetzaltenango se realizará la obra, pero no obtuvieron respuesta.