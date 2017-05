“En breve la FECI revelará casos en Xela”

Por Redacción Stereo 100 Noticias Quetzaltenango. La fiscal general, Thelma Aldana, aseguró el lunes por la tarde Quetzaltenango, que la Fiscalía Epsecial contra la Impunidad en Quetzaltenango y la sede de la Comisión Internacional Contra la impunidad (Cicig) revelarán en breve casos de alto impacto, que investigan desde el año pasado. "En un tiempo corto anunciaremos los casos que está investigando la FECI en Quetzaltenango. Pareciera que no está investigando nada, pero de eso se trata porque si toda la población supiera que está haciendo no tendría ningún sentido", dijo Aldana. La FECI y la Cicig en Xela se instalaron oficialmente en la ciudad desde octubre del año pasado. A la fecha no han revelado ninguna investigación de funcionarios impliados en corrupción. Pero de acuerdo a la fiscal, las pesquisas se llevan a cabo. La última diligencia de FECI fue solicitar información al Congreso sobre el exdiputado Armando Paniagua.