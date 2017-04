Ventas son autorizadas frente a Casa de la Cultura

Pese al acuerdo de no permitir la instalación de ventas frente a la Casa de la Cultura, varios comerciantes informales se colocaron en este punto. Autoridades municipales indicaron que estas fueron autorizadas. El presidente de la comisión de abastos y mercados de la comuna Roberto Soto, explicó que el espacio se utilizaría para colocar una tarima que serviría para algunas actividades, sin embargo, ya no se utilizará, “se autorizaron las ventas para evitar que comerciantes se apoderen ilegalmente del espacio en los próximos días”, puntualizó. Soto expresó que los puestos colocados en este punto deben velar por el cuidado e higiene del lugar. El director de la Casa de la Cultura, Misael Hernández, refirió que no pudieron concretar la actividad que se llevaría a cabo en este espacio, razón por la que se autorizaron las ventas, pero espera lograr una mejor organización el próximo año.