Vendedores invaden más espacio del que pagan

En la 16 avenida de la zona 3, del mercado La Democracia, ha sido invadida por vendedores de verduras y frutas que ocupan más del espacio que pagan, según autoridades municipales. Este problema obstaculiza el paso a transeúntes y altera el tráfico. El supervisor de ventas informales Rafael Calderón, explicó que han tenido acercamientos con los comerciantes, pero no acatan la disposición, agregó que se les ha solicitado retiren los canastos del lugar, sin embargo, refieren no contar con bodegas para albergar su producto, por esta situación se coordinarán operativos para retirarlos del sector. Calderón hizo la advertencia que los vendedores no podrán pagar más por el espacio extra que utilizan, será la dirección de abastos la que procederá a retirarlos para evitar más congestionamiento vehicular en el sector.