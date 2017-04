Vecinos reprochan a alcalde por buses

Por Raúl Barreno Castillo para Stereo 100 Noticias, con información de Jefry Sarat.

Quetzaltenango. El concejo de la ciudad y vecinos de La Cuchilla y Cantón Chitux, zona 9, siguen sin lograr consensos por la prestación del servicio de transporte urbano en el sector.

Mientras el ente colegiado ayer por la tarde decidió ampliar, por ahora, la ruta de buses El Rosario para que cubra estos lugares "mediante un acuerdo de seis meses, tiempo en que analizará medida legal que permita habilitar un servicio específico", los vecinos no lo aceptan y esta mañana se lo reprocharon al alcalde Luis Grijalva.

Según las autoridades por el Decreto 45-2016, los buses de la empresa Esmeralda, que apoyan los vecinos, no puede circular porque no tiene buses de modelo reciente ni forma parte del registro de empresas que levantó durante varios meses la comisión municipal de transporte. Los pobladores le achacaron al edil que "buses más viejos circulan en la ciudad y no les dicen nada".