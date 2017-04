Vándalos destruyen techo de escuela en Cantel

Maestros de la escuela de la aldea Urbina del municipio de Cantel, Quetzaltenango, se sorprendieron al regresar del asueto de Semana Santa al encontrar el techo del aula de tercero primaria destruido. Docentes explicaron que este es un acto de vandalismo, ya que los responsables no robaron nada. Este es el cuarto año consecutivo que ocurre algo de esta naturaleza, dijo la directora Nancy de León. “Cada vez que hay un descanso prolongado desconocidos aprovechan para destruir la escuela”, puntualizó. La directora calcula los daños en unos Q1 mil 500. "Ahora no tenemos dinero para la reparación y nos preocupa la época de lluvia ya que el aula quedó desprotegida", explicó de León. La maestra confirmó que interpusieron una denuncia sobre este nuevo incidente, sin embargo, recalcó que no ha existido una investigación profunda por parte de las autoridades para dar con los responsables de los daños constantes a la escuela.