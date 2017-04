Un capturado por secuestro de Nancy Aguilar Joachín

Por Raúl Barreno Castillo para Stereo 100 Noticias

San Marcos. Nueve años después, las fuerzas de seguridad capturaron esta mañana a un sujeto que estaría implicado en el secuestro de Nancy Gabriela Aguilar Joachín, de 28 años. Por este caso, en 2014, ya fueron condenados cinco agentes de la Policía Nacional Civil que también participaron en este plagio. El aprehendido es Juan José Isidoro Aschenbrenner Bravode 38 años, sindicado de asociación ilícita, conspiración y plagio o secuestro. La última vez que la familia supo de Aguilar Joachín fue el 14 de agosto a eso de las 18:45 horas cuando caminaba junto con una empleada de la familia hacia su casa en el cantón Tonalá, San Pedro Sacatepéquez. En esa oportunidad un comando armado les interceptó el paso y la secuestró. Desde entonces no se sabe nada de ella, y la familia ha mantenido su lucha por encontrar justicia. Con estas diligencias, que se llevaron a cabo en varias localidades de San Marcos, se reabre un caso que conmovió a la sociedad marquense, y en especial a la familia, que tocó muchas puertas para encontrar a su hija. La madre de la joven aún desaparecida, Edilma Joachín, explicó en su oportunidad que los delincuentes que se llevaron a su hija se comunicaron con ellos y les pidieron una suma de dinero por el rescate, y pese a pagar, Nancy nunca apareció. Posteriormente pagaron otras dos sumas que los delincuentes les exigieron. Hubo muchos testigos del hecho pero nadie intervino, puesto que los delincuentes estaban armados, y posiblemente por temor no dijeron nada a las autoridades, indicó. La familia siempre sospechó de trabajadores del negocio familiar, pero hasta ahora el Ministerio Público no ha revelado más detalles al respecto. Parientes y amigos de la víctima aseguran que era una mujer dedicada al trabajo, y que hacía lo imposible por sacar adelante el negocio familiar, una venta de comida rápida.