SAT fiscalizará comercios para que entreguen facturas en Semana Santa

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de Quetzaltenango, implementará para la Semana Mayor un plan que fiscalizará a los negocios comerciales para que cumplan con la ley al dar servicio a la población. La gerente regional de la SAT Irma Citalán, refirió que el proyecto que inició ayer y finalizará el próximo 15 de abril, tiene como finalidad que en los departamentos los comercios cumplan con los requerimientos legales, entre ellos, que entregar facturas como lo establece la ley. Las sanciones a los comercios que no cumplan con lo establecido en la ley son diversas, la más drástica es el cierre del negocio, pero también se encuentran las multas al no emitir facturas o darlas vencidas, en este caso se realiza un proceso administrativo para el cierre temporal del negocio. Para el trabajo de fiscalización de los comercios del departamento la SAT ha delegado a 44 auditores para el trabajo de campo que se requiere en el departamento. El jefe de la división de fiscalización de la SAT Axel Figueroa, comenta que se pretende llegar a los municipios, no solo a las cabeceras municipales. La población puede denunciar a los comercios al 1550, en el que se atienden las 24 horas, también al 2329- 7070, donde se puede denunciar de forma anónima.