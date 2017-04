Salón de Honor en el abandono por comuna quetzalteca

El Salón de Honor de la comuna quetzalteca está cada vez más deteriorado por falta de acciones de las autoridades ediles, quienes no han presupuestado recursos para la reparación urgente que necesita. El encargado del salón, Vicente Ical, dijo que solo han realizado estudios de reparación que no se concretan, ya que, desde hace años, se han trabajado estudios en conjunto a la Oficina del Centro Histórico, quienes han determinado los daños y riesgos que tiene el lugar. Uno de los espacios con más daños, son las paredes que tienen rajaduras ocasionadas por terremotos y antigüedad del lugar. Según Ical, es urgente que uno de los balcones se repare, ya que tiene rajaduras y por el paso de los vehículos pesados en el frontispicio de la comuna, se ha dañado más la estructura. Este era utilizado en el Grito de la Independencia, sin embargo, ya no soporta el peso. Distintos puntos del palacio municipal presentan daños, tal es el caso de las columnas que solo están protegidas por unas estructuras de madera, sin embargo, no se cuenta con proyectos que puedan ejecutar las autoridades municipales.