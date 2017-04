PNC sin rastros de asaltantes

Último caso

En lo que va del año en Quetzaltenango han ocurrido tres asaltos a sedes de cooperativas en los municipios, de San Juan Ostuncalco, Zunil y Cantel, además un intento de robo en una agencia bancaria en el municipio de Huitán. Hasta el momento autoridades no tienen pistas de los ladrones, pese a que hay grabaciones de las cámaras de videovigilancia que captan a los sujetos, pero no han sido individualizados. El jefe de operaciones de la comisaría 41 José Martínez, dijo que "los delincuentes manejan un patrón establecido, cada 21 días los días viernes, y se identifica a sujetos que viajan en motocicleta marca pulsar negra". Además, aseguró que se aprovecha que no algunos municipios no hay subestaciones de Policía Nacional Civil, para ejecutar el hecho delictivo. El último caso de asalto ocurrió en la sede de una cooperativa en Cuatro Caminos Totonicapán, de la misma forma sujetos armados ingresaron con armas de fuego tras neutralizar al guardia de seguridad se llevaron poco más de Q100 mil en efectivo.