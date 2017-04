PMTQ señaliza vías procesionales

La Policía Municipal de Transito de Quetzaltenango (PMTQ) señalizó diferentes vías procesionales en calles y avenidas de Xela. El trabajo lo hicieron desde tempranas horas del martes y el objetivo es evitar que pilotos bloqueen recorridos procesionales a partir de este Miércoles Santo. El jefe de PMTQ, Diego Meckler hizo el llamado a los conductores para no estacionarse en áreas prohibidas, además enfatizó que son varios cortejos procesionales por lo que no deben aparcarse durante todo el día. Los pilotos que no cumplan con el aviso serán multados hasta por Q500, además que el vehículo puede ser consignado. Meckler explicó que el Juzgado de Turno estará disponible para agilizar la devolución de vehículo. Los puntos principales de los cortejos procesionales son la 4ª calle entre 12 y 20 avenida, calle Rodolfo Robles, partes de la zona 1 y 3 de la ciudad altense.