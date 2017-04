Peculiar campaña de prevención impulsada por comuna de Cantel

Conductores se sorprendieron este martes al ver a la orilla de la carretera del municipio de Cantel, varios rótulos con imágenes religiosas, que contienen mensajes de advertencia y recomendaciones como; si bebe no maneje, use el cinturón de seguridad, no revise su teléfono mientras conduce, entre otros. La campaña llamó la atención de las personas, algunas de acuerdo y otras no, con el uso que se le dio a las imágenes en los rótulos de prevención. El alcalde de Cantel Hugo Xec, refirió que la campaña busca enviar un mensaje a los viajeros de tomar precauciones y que las imágenes religiosas son para que se reflexione que es una época donde se recuerda la muerte y pasión de Cristo. Además, el edil argumentó que los rótulos fueron elaborados para que llamaran la atención de los viajeros, también que estarán instalados toda la semana a la orilla de la carretera.