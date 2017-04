Internos hacen motín en correccional “Las Gaviotas”

Por Redacción Stereo 100 Noticias

Guatemala. Cuatro monitores del correccional “Las Gaviotas” de la zona 13 capitalina, resultaron heridos con arma blanca, la mañana de este Jueves Santo, durante un motín efectuado por internos.

Bomberos Municipales trasladaron a los heridos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) luego que la revuelta se volviera violenta.

Fuentes oficiales informaron que los internos que llevan a cabo el motín dentro de ese centro correccional son integrantes de la mara Salvatrucha y demandan que las autoridades permitan el ingreso de alimentos ya que el que les proporcionan no es de su agrado, no revisar a las visitas a su ingreso y no usar uniforme.

En el lugar aún se encuentra retenido un monitor, afuera del correccional se encuentran fuerzas de seguridad.

Autoridades de la Secretaría de Bienestar Social y personal del Ministerio de Gobernación se encuentran reunidos para resolver la situación del rehén.

Con información de La Hora.