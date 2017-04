Hombres linchados en El Palmar tenían historial criminal

Los presuntos pandilleros Jhonie Besai Méndez Us, de 21 años, y Jhonnatan Cortez Chacaj, 18, que fueron linchados por pobladores de la comunidad de San Marcos Palajunoj, El Palmar, el Sábado de Gloria, tienen historial criminal y son vinculados a la pandilla del Barrio 18, confirmó la Policía Nacional Civil (PNC). El jefe de la comisaría 41 de la PNC, Jorge Lara Solís, reveló que existen datos de ambas personas que los vinculan a casos de asaltos a personas en la zona. En el caso de Méndez Us lo señalan de la muerte de un hombre en 2015, sin embargo, aún investigan el hecho. Los cadáveres de Méndez Us y Cortez Chacaj están en la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). La coordinadora de esta entidad, Silvia Fernández, explicó que aún no han sido reclamados., Agregó que la causa de muerte pese a las quemaduras fueron los golpes en el rostro y cabeza. Este es el primer caso de linchamiento este año en Quetzaltenango, según PNC.