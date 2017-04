Familia busca a joven desaparecida hace un mes

Jenny Janeth López Montenegro, de 20 años, está desaparecida desde el 17 de marzo. Su familia asegura que salió de su casa en la aldea San Vicente Buenabaj, Momostenango, y desde entonces no han sabido nada. El tío de la joven, Juan Pelicó, explicó que el día de su desaparición acudiría a una cita de trabajo. Al salir vestía un pantalón celeste y un sudadero rosado. "No dijo cómo se llamaba la tienda donde iba a trabajar, solo comentó que había conseguido trabajo", expresó. Agregó que interpusieron denuncia en el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, sin embargo, no han recibido respuesta. Por eso decidieron repartir volantes de la joven desaparecida. La familia pide ayuda para encontrarla. “Su único deseo era apoyar a la familia económicamente”, aseguró la familia.