Factura revela que empresa vinculada a diputado sí explota minerales

Quetzaltenango. El técnico del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Leonel Estrada, dijo que durante el allanamiento en el predio de la empresa “los Canches”, vinculada a la familia del diputado distrital, Rubén Escobar, encontraron una factura a nombre de la supuesta esposa del legislador. En esta se confirma que se dedican a la venta y trituración de piedra, algo que antes el diputado había negado.

“ El estudio de impacto ambiental inicialmente aparece a nombre de Rubén Misale Escobar Calderón para triturar piedra, y en las facturas aparece Trituradora Los Canches, a nombre de Gloria Maridalma Cifuentes Escobar de Escobar”, explicó Estrada.

En el portal Guatecompras aparece Cifuentes Escobar de Escobar como proveedora de varias municipalidades. Le ha facturado al Estado poco más de Q43 mil. Sus clientes durante 2016 fueron las municipalidades de Cantel y San Carlos Sija.

El legislador no aclaró si Cifuentes Escobar de Escobar es su esposa o familiar, y sostuvo que no es su empresa. “Yo me dedico a alquilar maquinaria”, puntualizó.

Según el técnico del MARN la propietaria del negocio tiene 20 días para solventar los problemas legales, ya que esto podría acarrear sanciones económicas y la clausura del negocio.

El miércoles p ersonal de la Fiscalía de Delitos Ambientales del Ministerio Publico (MP), en conjunto con otras entidades, allanaron dos predios de la zona 10 en donde se extrae y tritura piedra. Estas diligencias las ejecutó el MP por una denuncia sobre extracción de materiales sin licencia, según la auxiliar fiscal Meriam Miller.