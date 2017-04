“Que Dios tenga misericordia de los asesinos de mi hija”

Elda Mackdany Morales Vásquez, de 14 años, es la persona que fue hallada muerta el 19 de marzo en un sector de la aldea San José Pachimachó, del municipio de San Mateo. Peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmaron su identidad hoy, a casi un mes del suceso. Durante estas semanas fue difícil la identificación ya que la joven mujer no portaba ningún documento de identificación. Al final se comprobó mediante una prueba de ADN que era menor de edad, y en la base de datos del Registro Nacional de las Personas (Renap), aparece que nació el 26 de agosto de 2002 en el municipio de La Esperanza. La información es que fue entregada en adopción a los dos días de nacida, y eso dificultó más el proceso de identificación. La víctima, quien fue recordada por su madre adoptiva María Ixtabalán como una joven que no salía y no tenía inconvenientes con nadie, aseguró que le pedía a "Dios misericordia para las personas que habían matado a mi hija". Ixtabalán explicó que la menor salió la tarde del 17 de marzo por unos víveres y nunca más volvió.