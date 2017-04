Detienen en España a un colaborador del exgobernador mexicano Javier Duarte

La Policía española informó este jueves de la detención cerca de Barcelona del mexicano Javier Nava Soria, presunto colaborador del exgobernador del estado de Veracruz Javier Duarte, arrestado en Guatemala por cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos. El arresto de Nava Soria, sobre quien pesaba una orden internacional de detención, se produjo el miércoles por la mañana en un hotel de Cabrils, un pequeño municipio de apenas 7.000 habitantes a unos 30 kilómetros al norte de Barcelona (noreste de España), señaló la Policía en un comunicado. Según indicó a AFP una fuente del gobierno mexicano, Nava Soria fue trasladado a Madrid. El canciller Luis Videgaray, de visita en la capital española, dijo a la prensa que "se solicitará la extradición" con "prontitud", siguiendo las disposiciones de la Procuraduría General de la República Mexicana (PGR)."Se le acusa de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita", por "desviar presuntamente elevadas cantidades de dinero público mexicano destinadas a educación y salud entre los años 2012 a 2015", explica la policía española. "Según las autoridades mexicanas, el arrestado participó, junto al exgobernador, en diversas operaciones con recursos de procedencia ilícita, elaborando contratos a empresas fantasmas y usando testaferros", prosigue el comunicado. La operación se produjo gracias a la colaboración entre las Policías de ambos países y la Procuraduría General de la República Mexicana, que envió a varios agentes a España para ayudar en la investigación, informó la parte española. El arresto de Javier Nava sucedió días después de la detención del exgobernador de Veracruz Javier Duarte en un lujoso hotel de Guatemala el 15 de abril, poniendo fin a seis meses de intensa persecución internacional. El miércoles, el político, de 43 años, declaró ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala que no combatirá la extradición a su país, que dispone de 60 días para solicitarla formalmente. La Fiscalía guatemalteca presentó en esa audiencia la imputación hecha por las autoridades mexicanas, que lo acusan de haber realizado "un complejo esquema de operación para introducir recursos al sistema financiero mexicano y así otorgarles una apariencia de licitud". Durante la gestión de Duarte (2010-2016), Veracruz se convirtió en uno de los estados más violentos de México, con sangrientos asesinatos por parte de cárteles de narcotraficantes, varios casos de desaparición forzada y muerte violenta de periodistas. Duarte, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), renunció a su cargo el año pasado antes de terminar su mandato, y desde hace seis meses vivía en Guatemala pese a haber declarado que no huiría porque quería "dar la cara" frente a las "infamias, calumnias que no tienen sustento" en su contra.