Deserción escolar aumenta después de asueto  

Después del asueto de Semana Santa un buen número de estudiantes regresan a los diferentes centros educativos, sin embargo, otro grupo, un 3 por ciento de la población educativa, no lo hace. Opta por desertar y dejar los estudios, según confirma una autoridad educativa. El supervisor de educación media, Juan Carlos Ronquillo, explica que esto se debe a que muchos padres de familia obligan a sus hijos a trabajar para los días de Semana Santa y estos prefieren ya no regresar a los establecimientos, sino siguen laborando. El supervisor explicó que es un tres por ciento de estudiantes el que no retorna a las aulas, sin embargo, padres de familia afirman que los casos se dan por la situación económica que atraviesa el país. "Prefieren que sus hijos trabajen para soportar la carga familiar, y no estudiar", dice.