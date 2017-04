Condenan a ginecólogo por homicidio culposo

El médico Enguelver Halay Figueroa Reyes, de 38 años, fue condenado a dos años de prisión conmutables por el homicidio culposo de Linda Mariela de León, quien murió en el 2015 producto de una mala práctica médica. La resolución se conoció la mañana de este lunes. El Juez Miguel Ángel Canastuj del Tribunal Segundo de Sentencia y condenó a Figueroa Reyes como principal responsable de la muerte de De León al no tomar la precaución debida al practicarle una cesárea. En el 2015 cuando la agraviada, asistió embarazada de 9 meses al Centro de Especialidades Médicas de Occidente (Cemo), hospital afiliado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). El condenado no atendió en forma profesional a la paciente quien, al presentar complicaciones posteriores a la cirugía, sin constancia de egreso del centro asistencial fue trasladada al Hospital Regional de Occidente, donde murió. El juez notificó la sentencia condenatoria para Figueroa Reyes de dos años de prisión conmutables a razón de Q25 por día y dos años de inhabilitación para ejercer la medicina. A pesar de que el caso quedó en una sentencia condenatoria, el togado indicó que se le suspenderá condicionalmente la pena impuesta ya que no tiene antecedentes penales y no presentó una conducta errónea durante el proceso legal.