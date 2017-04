Asaltos a cooperativas dejan casi medio millón en pérdidas

Un total de Q446 mil, cuatro armas de fuego y varios teléfonos celulares es lo que se han llevado los asaltantes de cooperativas. En lo que va del año se han conocido tres casos en Quetzaltenango, uno en Cuatro Caminos jurisdicción de Totonicapán, además de un intento de asalto en una agencia bancaria. Estos hechos delictivos han ocurrido de la misma forma: Dos sujetos armados llegan, le quitan su pistola al guardia de seguridad, amenazan a los encargados, les roban teléfonos a los usuarios y luego piden el efectivo. Tras el asalto huyen en una moto negra. Esta versión coincide en cada testigo entrevistado en los crímenes ocurridos, según autoridades. El jefe de operaciones de la comisaría 41 de la Policía Nacional Civil (PNC), José Martínez, explicó que no hay rastro de los delincuentes.El primero ocurrió en el municipio de San Juan Ostuncalco el 23 de febrero pasado. Robaron 296 mil quetzales en efectivo. El 10 de marzo fue el segundo asalto, esta vez, en Zunil, donde se llevaron Q40 mil y las armas de los guardias de seguridad. El mismo día asaltaron una cooperativa en Cantel donde se llevaron Q8 mil de la caja y Q2 mil más de un cooperativista que llegó a depositar. También se llevaron un arma y teléfonos celulares. El cuarto caso ocurrió el 3 de abril en una cooperativa en Cuatro Caminos, San Cristóbal Totonicapán de donde se llevaron Q100 mil en efectivo y el arma del agente de seguridad. En el municipio de Huitán, el 31 de marzo, de la misma forma irrumpieron en una agencia bancaria pero no lograron concretar el robo porque el sistema de alarmas se activó. Solo se llevaron el arma del guardia y teléfonos. Según Martínez estos delincuentes aprovechan que no hay presencia policial en algunos municipios para cometer los hechos. La fiscal distrital Elka Huitz indicó que se analizan los vídeos de las cámaras de seguridad de las agencias para establecer alguna relación y si se trata de las mismas personas. En lo que va del año se ha conocido otros hechos en agencias de cooperativas. En enero desconocidos abrieron un boquete en agencia en la avenida Las Américas, sin embargo, solo se llevaron un arma de fuego. Otro fue en los límites de Olintepeque y Quetzaltenango.