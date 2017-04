Alumnos de La Esperanza claman por refacción escolar

Padres de familia y estudiantes de la escuela "Moisés Agustín Oroxom" del municipio de La Esperanza protestaron este miércoles para que las autoridades les envíen la refacción escolar. Desde enero último, aseguran, no la han recibido. Los padres y alumnos interrumpieron las clases de esta mañana, y aseguran que de no tener respuesta continuarán con las demandas. Maestros del establecimiento afirmaron que las autoridades educativas aún no han realizado el desembolso para adquirir la alimentación de los menores. Personeros de la Dirección Departamental de Educación no han dado respuesta a los maestros y padres de familia, pese a que docentes de la escuela han solicitado en varias ocasiones los alimentos.