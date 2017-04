Allanan propiedad de familia de diputado por Quetzaltenango

Personal de la Fiscalía de Delitos Ambientales del Ministerio Publico (MP), en conjunto con otras entidades, allanaron dos predios de la zona 10 en donde se extrae y tritura piedra. Ambos fueron clausurados. Uno de estos es de la empresa “Los Chanches” vinculada a la familia del diputado por Quetzaltenango, Rubén Escobar, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Estas diligencias las ejecutó el MP por una denuncia sobre extracción de materiales sin licencia, según la auxiliar fiscal Miriam Miller. "Existen otras que aún no se puede revelar”, agregó. El congresista aseguró que no tiene nada que ver con el sitio allanado y que la empresa de su familia solo se dedica a la renta de maquinaria. El otro predio allanado, en el sector I del cantón Xecaracoj, fue clausurado. El técnico del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Leonel Estrada, afirmó que el cierre fue porque no cuenta con documentos para operar y hay denuncias que evidencian la extracción y el aprovechamiento desmedido de recursos durante 20 años.