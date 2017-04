Alcalde de Xela asegura que deuda con Inde es impagable

El Instituto Nacional de Electrificación (INDE) le confirmó este miércoles al concejo de Xela que la Empresa Eléctrica Municipal Quetzalteca (EEMQ) le adeuda Q1 mil 328 millones 735 mil 409.34 desde 2006. El gerente de la empresa de comercialización del INDE, Jorge Figueroa, explicó que, de no controlarse el adeudo, la comuna acumularía anualmente Q125 millones más. Figueroa explicó que la municipalidad abona Q6 millones al mes, pero un inconveniente es que la EEMQ no cobra adecuadamente el precio de la energía a diferencia de otras empresas. La comuna vende el kilovatio hora a 50 centavos. El alcalde de la ciudad, Luis Grijalva, asegura que la deuda es “impagable”. Aseguró que analizan el incremento al valor de la energía, no obstante, aseveró que el cambio no puede ser drástico. Grijalva explicó que podrían solicitar una condonación del Estado, aunque esta decisión compete directamente al presidente de la República. El presidente de la comisión de energía, José Julián Elizondo, aseveró que el concejo debe trazar una hoja de ruta para buscar soluciones al problema. Elizondo añadió que ha habido procesos en los que el gobierno ha exonerado el pago de algunas multas, se han condonado algunas deudas, lo cual podría ser una opción.