Trump retoma la ofensiva y firmará una nueva versión de su decreto migratorio

El presidente estadounidense, Donald Trump, vuelve a la ofensiva este lunes en materia de migración y seguridad, con la firma de una nueva versión de su polémico decreto migratorio que fue suspendido por la justicia. Se trata de una de las más controvertidas promesas de campaña de Trump, la de cerrar las fronteras del país al ingreso de potenciales "terroristas" provenientes de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, todos países de mayoría musulmana. Trump había firmado apenas una semana después de asumir el poder un decreto que impedía temporalmente el ingreso de todos los refugiados, inmigrantes o simples viajeros de esos siete países, una medida que provocó una reacción global de indignación. El decreto englobaba a personas que poseían una visa válida para entrar en Estados Unidos.La medida ejecutiva fue bloqueada por la justicia y el Gobierno desistió de iniciar una apelación en un tribunal superior, con miras a redactar una nueva versión. Este lunes, en declaraciones a la red de televisión FoxNews, Kellyanne Conway, asesora especial de Trump, anunció la firma "hoy, (de) un nuevo decreto". - Irak, fuera de la polémica lista - El texto, adelantó Conway, entrará en vigencia el 16 de marzo. En esta nueva versión, Irak está fuera de la lista de países afectados. "Irak ya no está en la lista a causa de sus mejoras en los procedimientos de verificación y de sus medidas de transmisión de información", explicó. La asesora dijo que los refugiados sirios serán ahora tratados como los demás refugiados. En el decreto original que fue bloqueado por la justicia, Trump suspendía la entrada de todos los refugiados por 120 días, pero ese plazo era indefinido para aquellos provenientes de Siria. En sus declaraciones a FoxNews, Conway dijo que el nuevo documento dejará más claro quién quedará afectado por las medidas restrictivas. El anuncio del nuevo decreto ayuda al Gobierno a desviar la atención del más reciente escándalo político, que estalló el sábado cuando Trump acusó a su antecesor, Barack Obama, de ordenar la intervención de los teléfonos de sus oficinas en Nueva York durante la campaña electoral. - ¿Teléfonos intervenidos? - La denuncia hasta ahora no ha sido apoyada en evidencias, pero de inmediato dejó al descubierto la tensión existente en el interior del gobierno, en especial entre las agencias de inteligencia. De acuerdo con los diarios Washington Post y New York Times, la denuncia de Trump es tan explosiva que el director del FBI, James Comey, solicitó al Departamento de Justicia que tome el inédito paso de emitir una nota rebatiendo la acusación. En la opinión de Leon Panetta, que fue jefe de gabinete de Bill Clinton y director de la CIA durante el gobierno de Obama, "cuando el presidente hace lo que (Trump) hizo en los últimos días o envía tuits sin comprobar los datos, hay algo profundamente equivocado". Sin embargo, una fuente de la Casa Blanca, Sara Huckabee, dijo que "el presidente cree firmemente que el gobierno de Obama utilizó interceptación telefónica en la Torre Trump", el centro neurálgico del imperio empresarial del ahora presidente.