Trump no tiene el dinero necesario para construir el muro

La polémica propuesta del presidente estadounidense podría quedar en papel mojado por falta de fondos. El departamento de la Seguridad interior sólo ha conseguido de momento 20 millones de dólares de los más de 20.000 millones que se necesitan. El gigante cementero mexicano Cemex se muestra dispuesto a suministrar cemento.

El presidente había prometido empezar a construir el muro lo más rápidamente posible con los fondos disponibles en las arcas del Estado pero un documento interno del departamento de la Seguridad Interior, consultado por la agencia Reuters, revela que de momento sólo se podrán destinar 20 millones de dólares. Un obstáculo de peso para llevar a cabo las obras. Según el informe, este dinero sólo serviría para pagar los contratos de estudio de los prototipos del muro, pero en ningún caso comenzar su construcción. Es por ello que Trump necesitará la luz verde del Congreso para liberar nuevos fondos. Se estima que el muro constaría 21.600 millones de dólares y tres años de obras. Durante la campaña y en los primeros días de su mandato, el presidente estadounidense ha asegurado en varias ocasiones que los mexicanos deberán reembolsar el coste de la construcción del muro entre los dos países. El gobierno mexicano se niega, pero Trump espera conseguir el reembolso a través de impuestos a las remesas que los mexicanos que viven en Estados Unidos envían a sus familiares así como impuestos a los productos mexicanos.El emblema de la industria mexicana, el gigante Cemex, presente en todo el mundo, no descarta vender cemento para las obras de la construcción del muro. No es momento todavía porque no tenemos nada concreto, pero si alguien nos pide una cotización con gusto lo haremos”, dijo al diario mexicano Reforma el presidente del consejo de administración de la empresa, Rogelio Zambrano.