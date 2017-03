Sin soluciones reales a inundaciones

Los vecinos de la calle Cirilo Flores, realizaron una limpieza en el sector por el lodo que se acumuló luego de la fuerte lluvia que azoto Xela la noche del lunes 13 de marzo, los pobladores realizaron diferentes trabajos para evitar que el agua continuara ingresando a sus hogares. Una de las vecinas pide a las autoridades que se tomen las medidas necesarias porque es un problema de cada año. Por su parte Salvador Macario, otro vecino de la calle Cirilo Flores explica que el alcalde Luis Grijalva en su proceso de campaña se comprometió a solucionar este problema, pero no lo ha cumplido. En el carril auxiliar de la zona 2 de Xela, los vecinos reportaron que el agua acumulada llegó a más de un metro de altura, lo que ocasionó que ingresara el agua a los comercios. Arnoldo Momotic explica que desde tempranas horas inició el trabajo para limpiar su vivienda y refiere que las autoridades deben buscar el bien común para que se concreten los proyectos de solución a las inundaciones. Oscar Mejía contrató a dos personas para limpiar su comercio lo que le generó gastos imprevistos que afectan su economía, argumentó. El trabajo de respuesta de la Municipalidad fue destinar a 60 trabajadores para el apoyo a los vecinos que fueron afectados por el ingreso de lodo y agua a sus viviendas Evelyn Sajquim, de drenajes de la comuna explica que en la calle Cirilo Flores se reportó un hundimiento y se dará seguimiento, ya que esto genera peligro a la población. Sajquim explica que no es suficiente con la limpieza de los tragantes, sino el sistema de drenajes ha colapsado y no tiene la capacidad de desfogar la cantidad de agua. El alcalde Luis Grijalva realizó un recorrido en sectores afectados y mencionó que las inundaciones no fueron tan graves por la limpieza a las alcantarillas que se hizo, además afirmó que la comuna no tiene la capacidad de solucionar las inundaciones, solo de mitigar. "Esperamos que durante el año no se den tormentas de varios días porque sino, no vamos a poder actuar", resaltó Grijalva.